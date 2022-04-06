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Головна / Генератори, які забезпечать роботу лікарень дістались місця призначення / 06.04.2022 15:38
06.04.2022 15:38
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Генератори, які забезпечать роботу лікарень дістались місця призначення

Генератори, які забезпечать роботу лікарень дістались місця призначення

20 генераторів закупили і передали у лікарні України в рамках спільної ініціативи Віктор та Олена Пінчуки. Зокрема, вже 7 генераторів надійшло до деокупованого Чернігова, ще один у визволену Охтирку, а також у центри крові та медичні заклади Київської області та Рівного.

Закупівля і розподілення генераторівпланувалася у координації з Міністерством охорони здоров’я України для забезпечення підтримки безперебійної роботи лікарень.

З початком війни в рамках спільної ініціативи Олени та Віктора Пінчук їхні фонди згуртували сили з закупівлі засобів тактичної медицини для військових та військових лікарів, життєво важливих мед.апаратів, медикаментів, броньованих швидких і генераторів для українських лікарень.

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Генератори, які забезпечать роботу лікарень дістались місця призначення / 4 фотографії

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Теги: гуманітарна допомога, допомога Україні
06.04.2022 15:38



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