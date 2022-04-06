seach
ICTV - Разом краще
Главная / Генераторы, которые обеспечат работу больниц, прибыли в места назначения / 06.04.2022 15:38
06.04.2022 15:38
Поделиться

Генераторы, которые обеспечат работу больниц, прибыли в места назначения

Генераторы, которые обеспечат работу больниц, прибыли в места назначения

20 генераторов закупили и передали в больницы Украины в рамках совместной инициативы Виктора и Елены Пинчуки. В частности, уже 7 генераторов поступило в деоккупированный Чернигов, еще один в освобожденную Ахтырку, а также в центры крови и медицинские учреждения Киевской области и Ровно.

Закупка и распределение генераторов планировалось в координации с Министерством здравоохранения Украины для обеспечения поддержки бесперебойной работы больниц.

С началом войны в рамках совместной инициативы Елены и Виктора Пинчук их фонды сплотили силы по закупке средств тактической медицины для военных и военных врачей, жизненно важных медицинских аппаратов, медикаментов, бронированных быстрых и генераторов для украинских больниц.

image image image image
Генераторы, которые обеспечат работу больниц, прибыли в места назначения / 4 фотографии

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: гуманітарна допомога, допомога Україні
06.04.2022 15:38



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь