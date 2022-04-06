20 генераторов закупили и передали в больницы Украины в рамках совместной инициативы Виктора и Елены Пинчуки. В частности, уже 7 генераторов поступило в деоккупированный Чернигов, еще один в освобожденную Ахтырку, а также в центры крови и медицинские учреждения Киевской области и Ровно.

Закупка и распределение генераторов планировалось в координации с Министерством здравоохранения Украины для обеспечения поддержки бесперебойной работы больниц.

С началом войны в рамках совместной инициативы Елены и Виктора Пинчук их фонды сплотили силы по закупке средств тактической медицины для военных и военных врачей, жизненно важных медицинских аппаратов, медикаментов, бронированных быстрых и генераторов для украинских больниц.







Генераторы, которые обеспечат работу больниц, прибыли в места назначения / 4 фотографии

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