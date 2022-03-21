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Головна / Факти ICTV збиратимуть відео з воєнними злочинами РФ / 21.03.2022 10:24
21.03.2022 10:24
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Факти ICTV збиратимуть відео з воєнними злочинами РФ

Факти ICTV збиратимуть відео з воєнними злочинами РФ

Факти ICTV запускають на своєму YouTube-каналі спеціальний плейлист «Злочини росіян проти України». Щодня команда проєкту у ньому публікуватиме дайджести з воєнними злочинами РФ за попередній день, за які росіяни відповідатимуть перед міжнародним трибуналом.

До зібрання будуть додаватися актуальні відео і тематичні підбірки – злочини проти інфраструктури, довкілля, цивільних та інші, які верифікуватимуться державними службами.

«Держава вже запустила роботу ресурсів, які офіційно займаються збором матеріалів для Гааги. Однак ми хочемо виділити і структурувати найголовніше з цього, щоб всі могли легко знайти необхідне відео. Особливо корисними наші підбірки стануть для публічних звернень і виступів, за допомогою яких все більше іноземців дізнаватимуться правду про війну Росії проти України»

‒ поділилася керівниця департаменту інтернет-проєктів  Starlight News Ольга Тищук.

Дайджести можна переглянути за посиланнями:

12-14 березня – https://youtu.be/33djCe_TMJc

15-16 березня – https://youtu.be/PUk5yC_YMNE

17 березня – https://youtu.be/33djCe_TMJc

Якщо ви стали свідком чи жертвою обстрілів або інших воєнних злочинів РФ в Україні, повідомте на державний ресурс warcrimes.gov.ua. Ці матеріали стануть доказовою базою для судів в Гаазі, Страсбурзі та українських судів, щоб загарбники були покарані, а постраждалі отримали право на належну компенсацію.

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Теги: війна в Україні, росія напала на Україну
21.03.2022 10:24



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