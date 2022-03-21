Факты ICTV будут собирать видео с военными преступлениями РФ

Факты ICTV запускают на своем YouTube-канале специальный плейлист «Преступления россиян против Украины». Регулярно команда проекта в нем будет публиковать дайджесты за предыдущий день с военными преступлениями РФ, за которые россияне будут отвечать перед международным трибуналом.

К собранию будут прилагаться актуальные видео и тематические подборки – преступления против инфраструктуры, окружающей среды, гражданских и другие, которые будут верифицированы государственными службами.

«Государство уже запустило работу ресурсов, которые официально занимаются сбором материалов для Гааги. Однако мы хотим выделить и структурировать самое главное, чтобы все могли легко найти необходимое видео. Особенно полезны наши подборки станут для публичных обращений и выступлений, с помощью которых все больше иностранцев будут узнавать правду о войне России против Украины»

– поделилась руководитель департамента интернет-проектов Starlight News Ольга Тищук.

Дайджесты можно просмотреть по ссылкам:

12-14 марта — https://youtu.be/33djCe_TMJc

15-16 марта — https://youtu.be/PUk5yC_YMNE

17 марта — https://youtu.be/33djCe_TMJc

Если вы стали свидетелем или жертвой обстрелов или других военных преступлений в Украине, сообщите на государственный ресурс warcrimes.gov.ua. Эти материалы станут доказательной базой для судов в Гааге, Страсбурге и украинских судов, чтобы захватчики были наказаны, а пострадавшие получили право на надлежащую компенсацию.

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