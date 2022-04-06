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Головна / Броньовані швидкі від Міністерства оборони Великобританії приїдуть на службу в Україну / 06.04.2022 12:11
06.04.2022 12:11
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Броньовані швидкі від Міністерства оборони Великобританії приїдуть на службу в Україну

Броньовані швидкі від Міністерства оборони Великобританії приїдуть на службу в Україну

У лікарні України в рамках спільної ініціативи Віктора та Олени Пінчук передали сім броньованих машин швидкої допомоги.

Віктор та Олена Пінчуки передадуть першу партію броньованих швидких авто лікарям екстреної медичної допомоги. 7 одиниць броньованих швидких стандарту STANAG 4569 допоможуть рятування поранених бійців та мирних громадян із зони уражень.

Броньовані машини, які зможуть надійно захистити наших хоробрих медиків та воїнів та мирних громадян, будуть відправлені із Британії вже наступного тижня.

Ці авто, які належали Міністерству Оборони Великої Британії, були перетворені на реанімобілі з усім необхідним медичним обладнанням найбільшим британським виробником швидких – компанією Venari Group, яка зробила це на безприбутковій основі. Співробітники Venari Group працюють 24/7 аби виробити ці авто для України якомогашвидше.

Віктор та Олена Пінчуки висловлюють подяку Посольству України у Великобританії, компанії Venari Group та члену Парламенту Великобританії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проекту.

З початком війни в рамках спільної ініціативи Олени та Віктора Пінчуків їхні фонди згуртували сили з закупівлі засобів тактичної медицини для військових та військових лікарів, життєво важливих мед.апаратів, медикаментів, броньованих швидких і генераторів для українських лікарень.

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Броньовані швидкі від Міністерства оборони Великобританії приїдуть на службу в Україну / 5 фотографій

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Теги: гуманітарна допомога, допомога Україні
06.04.2022 12:11



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