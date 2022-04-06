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Главная / Бронированные скорые от Министерства обороны Великобритании приедут на службу в Украину / 06.04.2022 12:11
06.04.2022 12:11
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Бронированные скорые от Министерства обороны Великобритании приедут на службу в Украину

Бронированные скорые от Министерства обороны Великобритании приедут на службу в Украину

В больницы Украины в рамках совместной инициативы Виктора и Елены Пинчук передали семь бронированных машин скорой помощи.

Виктор и Елена Пинчук передадут первую партию бронированных быстрых авто врачам экстренной медицинской помощи. 7 единиц бронированных скорых стандарта STANAG 4569 помогут спасать раненых бойцов и мирных граждан из зоны поражений.

Бронированные машины, которые смогут надежно защитить наших храбрых медиков и воинов и мирных граждан, будут отправлены из Британии на следующей неделе.

Эти авто, принадлежавшие Министерству Обороны Великобритании, были превращены в реанимобили со всем необходимым медицинским оборудованием крупнейшим британским производителем скорых — компанией Venari Group, сделавшей это на бесплатной основе. Сотрудники Venari Group работают 24/7, чтобы произвести эти авто для Украины как можно скорее.

Виктор и Елена Пинчуки выражают благодарность Посольству Украины в Великобритании, Venari Group и члену Парламента Великобритании Эндрю Перси за поддержку и помощь в реализации этого проекта.

С началом войны в рамках совместной инициативы Елены и Виктора Пинчуков их фонды сплотили силы по закупке средств тактической медицины для военных и военных врачей, жизненно важных медицинских аппаратов, медикаментов, бронированных скорых и генераторов для украинских больниц.

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Бронированные скорые от Министерства обороны Великобритании приедут на службу в Украину / 5 фотографий

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Теги: гуманітарна допомога, допомога Україні
06.04.2022 12:11



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