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Головна / «Алло, Вова, я в плєну!»: як у мережі відреагували на арешт Медведчука / 13.04.2022 12:26
13.04.2022 12:26
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«Алло, Вова, я в плєну!»: як у мережі відреагували на арешт Медведчука

«Алло, Вова, я в плєну!»: як у мережі відреагували на арешт Медведчука

Креативники з усієї країни загострили свої підколки та створили не один десяток мемів з одіозним політиком.

Вчора, 12 квітня, в офіційних облікових записах Володимира Зеленського з’явилася фотографія Віктора Медведчука, який, ймовірно, мав намір втекти з країни. На знімку кума Путіна знято у військовій формі ЗСУ, а на руках у нього кайданки. Президент України повідомив у публікації, що спіймати Медведчука вдалося завдяки спецоперації СБУ, а також пообіцяв розповісти про деталі трохи згодом. У соцмережах не стали нудитися в очікуванні подробиць та підняли справжній мем-флешмоб. Ми зібрали для вас найцікавіші картинки, створені народними у(мем)льцями.

«Медведчук, так Медведчук!»

«Привіт, я підсяду?»

Вова, приїжджай, ми й тебе привітно зустрінемо!

«Хто крайній до терапевта?»

«Сам штани знімеш чи допомогти?»

Така форма пасує йому більше

«Мамо, давай хутчіш капця, тут величезний тарган у вагоні!»

Стежать, щоб ніхто не вкрав стіки Кіма

Вічне забуття буде краще

«А вона йому: – А ти мені за це пралку привезеш?»

«Оксана, 48. Набожна християнка. До весілля цілуюся тільки з мощами святих»

Буквально кожен українець учора ввечері

Хейтери скажуть фотошоп!

Бережіть себе! Перемога вже близько. Все буде Україна!

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Теги: війна
13.04.2022 12:26



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