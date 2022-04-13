«Алло, Вова, я в плєну!»: як у мережі відреагували на арешт Медведчука

Креативники з усієї країни загострили свої підколки та створили не один десяток мемів з одіозним політиком.

Вчора, 12 квітня, в офіційних облікових записах Володимира Зеленського з’явилася фотографія Віктора Медведчука, який, ймовірно, мав намір втекти з країни. На знімку кума Путіна знято у військовій формі ЗСУ, а на руках у нього кайданки. Президент України повідомив у публікації, що спіймати Медведчука вдалося завдяки спецоперації СБУ, а також пообіцяв розповісти про деталі трохи згодом. У соцмережах не стали нудитися в очікуванні подробиць та підняли справжній мем-флешмоб. Ми зібрали для вас найцікавіші картинки, створені народними у(мем)льцями.

Бережіть себе! Перемога вже близько. Все буде Україна!

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