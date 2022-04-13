«Алло, Вова, я в плену!»: как в сети отреагировали на арест Медведчука

Креативщики со всей страны навострили свои колкости и создали не один десяток мемов с одиозным политиком.

Вчера, 12 апреля, в официальных аккаунтах Владимира Зеленского появилась фотография Виктора Медведчука, который, вероятно, намеревался сбежать из страны. На снимке кум Путина запечатлен в военной форме ВСУ, а на руках у него наручники. Президент Украины сообщил в публикации, что поймать Медведчука удалось благодаря спецоперации СБУ, а также пообещал рассказать о деталях чуть позже. В соцсетях не стали томиться в ожидании подробностей и подняли настоящий мем-флешмоб. Мы собрали для вас самые интересные картинки, созданные народными у(мем)льцами.

Берегите себя! Победа уже близко. Все буде Україна!

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