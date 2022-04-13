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Главная / «Алло, Вова, я в плену!»: как в сети отреагировали на арест Медведчука / 13.04.2022 12:26
13.04.2022 12:26
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«Алло, Вова, я в плену!»: как в сети отреагировали на арест Медведчука

«Алло, Вова, я в плену!»: как в сети отреагировали на арест Медведчука

Креативщики со всей страны навострили свои колкости и создали не один десяток мемов с одиозным политиком. 

Вчера, 12 апреля, в официальных аккаунтах Владимира Зеленского появилась фотография Виктора Медведчука, который, вероятно, намеревался сбежать из страны. На снимке кум Путина запечатлен в военной форме ВСУ, а на руках у него наручники. Президент Украины сообщил в публикации, что поймать Медведчука удалось благодаря спецоперации СБУ, а также пообещал рассказать о деталях чуть позже. В соцсетях не стали томиться в ожидании подробностей и подняли настоящий мем-флешмоб. Мы собрали для вас самые интересные картинки, созданные народными у(мем)льцами.

«Медведчук, так Медведчук!»

«Привет, я подсяду?»

Вова, приезжай, мы и тебя радушно встретим!

«Кто крайний к терапевту?»

«Сам штаны снимешь или помочь?»

Такая форма идет ему больше

«Мама, давай быстрее тапок, здесь огромный таракан в вагоне!»

Следят, чтобы никто не украл стики Кима

Вечное забытиё будет лучше

«А она ему: — А ты мне за это стиралку привезешь?»

«Оксана, 48. Набожная христианка. До свадьбы целуюсь только с мощами святых»

Буквально каждый украинец вчера вечером

Хейтеры скажут фотошоп!

Берегите себя! Победа уже близко. Все буде Україна!

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Теги: війна
13.04.2022 12:26



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