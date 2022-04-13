«Алло, Вова, я в плену!»: как в сети отреагировали на арест Медведчука
Креативщики со всей страны навострили свои колкости и создали не один десяток мемов с одиозным политиком.
Вчера, 12 апреля, в официальных аккаунтах Владимира Зеленского появилась фотография Виктора Медведчука, который, вероятно, намеревался сбежать из страны. На снимке кум Путина запечатлен в военной форме ВСУ, а на руках у него наручники. Президент Украины сообщил в публикации, что поймать Медведчука удалось благодаря спецоперации СБУ, а также пообещал рассказать о деталях чуть позже. В соцсетях не стали томиться в ожидании подробностей и подняли настоящий мем-флешмоб. Мы собрали для вас самые интересные картинки, созданные народными у(мем)льцами.
«Медведчук, так Медведчук!»
«Привет, я подсяду?»
Вова, приезжай, мы и тебя радушно встретим!
«Кто крайний к терапевту?»
«Сам штаны снимешь или помочь?»
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«Мама, давай быстрее тапок, здесь огромный таракан в вагоне!»
Следят, чтобы никто не украл стики Кима
Вечное забытиё будет лучше
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«Оксана, 48. Набожная христианка. До свадьбы целуюсь только с мощами святых»
Буквально каждый украинец вчера вечером
Хейтеры скажут фотошоп!
Берегите себя! Победа уже близко. Все буде Україна!
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