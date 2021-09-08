Як російські чиновники у жителів Криму землю відбирали – Антизомбі – четвер, 20:20

Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021