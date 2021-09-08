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Video: Як російські чиновники у жителів Криму землю відбирали – Антизомбі – четвер, 20:20

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Як російські чиновники у жителів Криму землю відбирали – Антизомбі – четвер, 20:20
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Також по темі: Антизомбі — випуск від 02.09.2021 Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021 У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021

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Головна / Як російські чиновники у жителів Криму землю відбирали – Антизомбі – четвер, 20:20 / 08.09.2021 16:04
08.09.2021 16:04

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