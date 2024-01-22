Шкварка 2024 – 15 выпуск от 22.01.2024

Пропагандистов лихорадит, россия замерзает, а наши воины дают взбучку врагам оружием и юмором – смотрите онлайн ироническое шоу Шкварка 15 выпуск на сайте ICTV.

Как известно, провластные журналисты – это любимые игрушки путина, но больше всего он любит пропагандистов-солдатиков. Поэтому сегодня мы поддадим прожарке настоящего фейкомета, который строит из себя Рембо, – псевдоинтеллектуала и писателя Захара Прилепина. Также не пропустите новые шутки про российскую символику и новую серию приключений бункерного деда – смейтесь вместе с нами в шоу Шкварка.

Уже не один год кремлевская пропаганда грозит Европе ледниковым периодом, голодом, нехваткой газа и ядеркой, в то время как сами страдают от холодов. Почему шантаж россиян вызывает только смех? Что заставило пропагандистов сбавить обороты? Начинайте неделю с лучших приколов – смотрите онлайн проект Шкварка 2024 выпуск 15.

Смотрите онлайн шоу Шкварка 2023 выпуск 14