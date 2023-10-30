Шкварка 2023 – 8 випуск від 30.10.2023

Дивіться онлайн Шкварка 2023 8 випуск від 30.10.2023 на ICTV! У новому випуску пропонуємо заглянути на кухню ЗСУ та дізнатись, як можна зробити відбивні за допомогою гранати та як пістолетом Макарова відкрити банку з консервацією. А ще почуєте рецепт приготування бограча від 128-ї бригади ЗСУ з таємними інгредієнтами. Діліться з друзями, бо ви ще такого не чули!

І як же гумористична передача Шкварка без шкварок із орками. Які стрибки на дно зробили сусіди цього разу? Яке успадкування від пращурів отримали в якості екіпірування? Як проходить довгорічна терпеліада росіянців, покаже Шкварка 2023.

Дивіться онлайн шоу Шкварка 2023 випуск 7