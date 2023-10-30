Шкварка 2023 – 8 выпуск от 30.10.2023

Смотрите онлайн Шкварка 2023 8 выпуск от 30.10.2023 на ICTV! В новом выпуске предлагаем заглянуть на кухню ВСУ и узнать, как можно сделать отбивные с помощью гранаты и как пистолетом Макарова открыть банку с консервацией. А еще услышите рецепт приготовления бограча от 128-й бригады ВСУ с тайными ингредиентами. Делитесь с друзьями, потому что вы еще такого не слышали!

И как же юмористическая передача Шкварка без шкварок с орками. Какие прыжки на дно сделали соседи на этот раз? Какое наследство от предков получили в качестве экипировки? Как проходит долголетняя терпелиада россиян, покажет Шкварка 2023.

Смотрите онлайн шоу Шкварка 2023 выпуск 7