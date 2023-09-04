Шкварка 2023 – 1 выпуск от 04.09.2023

Не пропустите премьеру нового нового юмористического шоу – смотрите онлайн Шкварка 2023 1 выпуск от 04.09.2023 на ICTV.

В выпуске вы увидите как вторая армия третьего мира делает тест драйв странной техники, вроде сына стиральной машины и тостера «Уран 9» или высокотехнологичного дрона «Добрыня». Правда никакой связи с русским богатырем он не имеет, ведь оказался обычным китайским квадрокоптером.

С тем, что российскому сухпайку нет аналогов в мире не поспоришь. Действительно, чего только стоят сомнительного состава взрывные консервы… Смотрите больше нелепых инноваций в информационно-сатирическом тележурнале Шкварка 2023.