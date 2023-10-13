Культура vs Війна: Тарас Компаніченко

Документальний фільм Культура vs Війна розповість про українського культурного діяча та кобзаря Тараса Компаніченка, який узяв у руки зброю, аби стати на захист Неньки України.

До початку повномасштабної війни Тарас Компаніченко говорив про себе як про лірника, бандуриста та лідера гурту «Хорея Козацька». Після 24 лютого 2022 року до цих звань додалося ще одне – боєць 241-шої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. У документальному фільмі Культура vs Війна Тарас Компаніченко розповість про те, як його змінило повномасштабне вторгнення та що дає йому сили не опускати руки в цей непростий для всього народу час.

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