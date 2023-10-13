Культура vs Війна: Сергій Жадан

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Ще одним героєм фільму став популярний український письменник, волонтер і громадський діяч Сергій Жадан. Він народився на Луганщині, проте живе та творить у Харкові. На початку повномасштабного вторгнення Сергій активно допомагав харків’янам та військовим захищати місто та отримав медаль «За оборону міста-героя Харкова».

У документальному фільмі Культура vs Війна Сергій Жадан розповість, як, на його думку, змінилися українці та Україна, яке справжнє обличчя росії та що для нас означає перемога у війні. Не пропустіть – дивіться онлайн документальний фільм Культура vs Війна на сайті ICTV.

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