Культура vs Війна: Костянтин та Влада Ліберови

Дивіться онлайн документальний фільм Культура vs Війна на сайті ICTV. Ще одними героями фільму стане відоме подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови. До повномасштабного вторгнення вони знімали переважно любовні історії та навчали мистецтва фотографії, проте 24 лютого 2022 року все змінилося. Костянтин і Влада зрозуміли, що можуть направити свої здібності в інше русло і стали військовими фотографами-документалістами. Вони знімають звільнені міста й бойові дії на лінії фронту. Їхні світлини потрапили на обкладинки світових медіа і змогли показати світу ті жахи, які відбуваються в Україні. У документальному фільмі ICTV Культура vs Війна Костянтин і Влада Ліберови розкажуть, як проходять їхні зйомки на передовій, що з побаченого вразило їх найбільше і чи відчувають страх смерті, коли знаходяться на лінії фронту. Не пропустіть документальний фільм ICTV – дивіться онлайн Культура vs Війна.

Документальні фільми

Культура vs Війна: Тарас Компаніченко

Культура vs Війна: Сергій Жадан