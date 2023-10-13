Культура vs Війна: Тарас Компаниченко

Документальный фильм Культура vs Війна расскажет об украинском культурном деятеле и кобзаре Тарасе Компаниченко, который взял в руки оружие, чтобы стать на защиту Украины.

До начала полномасштабной войны Тарас Компаниченко говорил о себе как о лирнике, бандуристе и лидере группы «Хорея Козацька». После 24 февраля 2022 года к этим званиям добавилось еще одно – боец 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. В документальном фильме Культура vs Війна Тарас Компаниченко расскажет о том, как его изменило полномасштабное вторжение и что дает ему силы не опускать руки в это непростое для всего народа время.

Документальные фильмы

Культура vs Війна: Сергій Жадан