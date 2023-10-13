Культура vs Війна: Сергей Жадан

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Еще одним героем фильма стал популярный украинский писатель, волонтер и общественный деятель Сергей Жадан. Он родился на Луганщине, однако живет и творит в Харькове. В начале полномасштабного вторжения Сергей активно помогал харьковчанам и военным защищать город и получил медаль «За оборону города-героя Харькова».

В документальном фильме Культура vs Війна Сергей Жадан расскажет, как, по его мнению, изменились украинцы и Украина, какое настоящее лицо России и что для нас означает победа в войне. Не пропустите – смотрите онлайн документальный фильм Культура vs Війна на сайте ICTV.

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