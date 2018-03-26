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Головна / #ЗможемоРазом: ініціатива Андрія Ковальського допоможе схуднути до літа / 26.03.2018 16:11

#ЗможемоРазом: ініціатива Андрія Ковальського допоможе схуднути до літа

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Ведучий ICTV Андрій Ковальський вирішив з’ясувати і перевірити на собі: як швидко і правильно схуднути до курортного сезону. Секретами збалансованого харчування і ефективних тренувань він ділиться в ефірі телеканалу ICTV і під хештегом #зможеморазом в соціальних мережах.

Заняття спортом важливі і корисні цілий рік. Однак, якщо взимку не було настрою і свята завдали шкоди фігурі – не біда! Андрій Ковальський протягом 10 тижнів проведе #зможеморазом марафон. І покаже на власному прикладі: як легко, при бажанні, можна привести своє тіло в порядок.

До челенджу може приєднатися кожен бажаючий. Тричі в тиждень будуть виходити нові сюжети з порадами професійного тренера і дієтолога. Слідкуйте за виходом і не пропустіть рекомендації як можна правильно, безпечно і комфортно худнути!

Ведуча програми «Факти» Інна Шевченко також із задоволенням займається спортом і ділитися досвідом в своїх соціальних мережах.

Редакція ICTV.UA бажає гарного весняного настрою і запрошує приєднатися до #зможеморазом челендж! Худнемо разом!

Теги: Андрій Ковальський, Інна Шевченко, спортзал
26.03.2018 16:11
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