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Главная / #ЗможемоРазом: инициатива Андрея Ковальского поможет похудеть к лету / 26.03.2018 16:11

#ЗможемоРазом: инициатива Андрея Ковальского поможет похудеть к лету

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Ведущий ICTV Андрей Ковальский решил выяснить и проверить на себе: как быстро и правильно похудеть к курортному сезону. Секретами сбалансированного питания и эффективных тренировок он делится в эфире телеканала ICTV и под хештегом #зможеморазом в социальных сетях.

Занятия спортом важны и полезны круглый год. Однако, если зимой не было настроения и праздники нанесли урон фигуре – не беда! Андрей Ковальский на протяжении 10 недель проведет #зможеморазом марафон. И покажет на собственном примере: как легко, при желании, можно привести свое тело в порядок.

К челенджу может присоединиться каждый желающий. Трижды в неделю будут выходить новые сюжеты с советами профессионального тренера и диетолога. Следите за выходом и не пропустите рекомендации как можно правильно, безопасно и комфортно худеть!

Ведущая программы «Факты» Инна Шевченко также с удовольствием занимается спортом  и делиться опытом в своих социальных сетях.

Редакция ICTV.UA желает хорошего весеннего настроения и приглашает присоединиться к #зможеморазом челенджу! Худеем вместе!

Теги: Андрій Ковальський, Інна Шевченко, спортзал
26.03.2018 16:11
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