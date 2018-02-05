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Головна / Зірки каналу ICTV відвідали грандіозну подію року Viva! Найкрасивіші – 2018 / 05.02.2018 18:56

Зірки каналу ICTV відвідали грандіозну подію року Viva! Найкрасивіші – 2018

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Ведучі каналу Інна Шевченко, Юлія Сеник, Антон Равицький, Юлія Зорій та Ахава Тесленко приєднались до святкування ювілейної десятої церемонії, яка відбулась в палаці «Україна. Цього року зірки приміряли образи виключно українських дизайнерів.

Ведуча програми «Факти» Інна Шевченко вийшла в червоній шифоновій сукні від GOLETS.

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Одяг цього бренду також обрав ведучий «Ранку у Великому Місті» Антон Равицький.

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Зірка ранкових «Фактів» Юлія Сеник з’явилась на доріжці в довгій ультрамариновій сукні від Анастасії Іванової.

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А Юлія Зорій («Ранок у Великому Місті») надала перевагу вишуканій смарагдовій сукні від Ksenia Andress.

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Ахава Тесленко була у відвертій ніжно-рожевій сукні з паєтками від Ірини Марчук.

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Теги: viva, Анна "Ахава" Тесленко, Антон Равицкий, Инна Шевченко, Юлия Зорий, Юлия Сеник
05.02.2018 18:56
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