Зірки каналу ICTV відвідали грандіозну подію року Viva! Найкрасивіші – 2018

Ведучі каналу Інна Шевченко, Юлія Сеник, Антон Равицький, Юлія Зорій та Ахава Тесленко приєднались до святкування ювілейної десятої церемонії, яка відбулась в палаці «Україна. Цього року зірки приміряли образи виключно українських дизайнерів.

Ведуча програми «Факти» Інна Шевченко вийшла в червоній шифоновій сукні від GOLETS.

Одяг цього бренду також обрав ведучий «Ранку у Великому Місті» Антон Равицький.

Зірка ранкових «Фактів» Юлія Сеник з’явилась на доріжці в довгій ультрамариновій сукні від Анастасії Іванової.

А Юлія Зорій («Ранок у Великому Місті») надала перевагу вишуканій смарагдовій сукні від Ksenia Andress.

Ахава Тесленко була у відвертій ніжно-рожевій сукні з паєтками від Ірини Марчук.