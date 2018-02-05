PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вход Регистрация
Главная / Звезды канала ICTV посетили грандиозное событие года Viva! Самые красивые — 2018 / 05.02.2018 18:56

Звезды канала ICTV посетили грандиозное событие года Viva! Самые красивые — 2018

0 - 0

Ведущие канала Инна Шевченко, Юлия Сеник, Антон Равицкий, Юлия Зорий и Ахава Тесленко присоединились к празднованию юбилейной десятой церемонии, которая проходила во дворце «Украина. В этом году звезды примерили образы исключительно украинских дизайнеров.

Ведущая программы «Факты» Инна Шевченко вышла в красном шифоновом платье от GOLETS.

126A0208_new_

Одежду этого бренда также выбрал ведущий «Утра в Большом Городе» Антон Равицкий.

126A0238_new

Звезда утренних «Фактов» Юлия Сеник появилась на дорожке в длинном ультрамариновом платье от Анастасии Ивановой.

126A0145_new

А Юлия Зорий («Утро в Большом Городе») предпочла изысканное изумрудное платье от Ksenia Andress.

126A0220_new_

Ахава Тесленко была в откровенном нежно-розовом платье с пайетками от Ирины Марчук.

126A0266 (1)

Теги: viva, Анна "Ахава" Тесленко, Антон Равицкий, Инна Шевченко, Юлия Зорий, Юлия Сеник
05.02.2018 18:56
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще