Звезды канала ICTV посетили грандиозное событие года Viva! Самые красивые — 2018

Ведущие канала Инна Шевченко, Юлия Сеник, Антон Равицкий, Юлия Зорий и Ахава Тесленко присоединились к празднованию юбилейной десятой церемонии, которая проходила во дворце «Украина. В этом году звезды примерили образы исключительно украинских дизайнеров.

Ведущая программы «Факты» Инна Шевченко вышла в красном шифоновом платье от GOLETS.

Одежду этого бренда также выбрал ведущий «Утра в Большом Городе» Антон Равицкий.

Звезда утренних «Фактов» Юлия Сеник появилась на дорожке в длинном ультрамариновом платье от Анастасии Ивановой.

А Юлия Зорий («Утро в Большом Городе») предпочла изысканное изумрудное платье от Ksenia Andress.

Ахава Тесленко была в откровенном нежно-розовом платье с пайетками от Ирины Марчук.