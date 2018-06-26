Зірки ICTV та їхні діти розкажуть про права і свободи

Спеціально до Дня Конституції України зірки ICTV та їхні діти знялись в соціальному ролику, який розказує про права та свободи кожного українця. Головні ролі виконали: син Єгора Крутоголова («Дизель шоу») – Лев, дочка Вадима Карп’яка («Свобода слова») – Марта.

Завданням знімальної групи було нагадати про права та свободи кожного українця в доступній формі, так щоб дитині було зрозуміло.

«Мені запам’яталася фраза одного правозахисника: ми не зобов’язані знати норми і статті закону, але ми зобов’язані знати свої права і свободи.

Тоді нас важче образити. Наше завдання було нагадати про наші права в дуже доступній формі, так щоб дитині було зрозуміло. Тому в ролику знімаються не тільки наші ведучі, а й їхні діти. Сподіваюся, 28-го червня всі батьки так і зроблять – розкажуть своїм дітям про наші права. І ще про те, що наша свобода не повинна заважати свободі іншого», – Інесса Соболєва, продюсер документальних спецроектів каналу ICTV.

Син Єгора Крутоголова вже не вперше бере участь у подібних зйомках, проте цього разу поставився до зйомок з особливою відповідальністю.

«Важкого для Лева нічого не було, він дуже відповідально поставився до зйомок, що навіть посоромився запитати, чи можна вийти в туалет. Слава Богу, що все добре закінчилось і ми встигли добігти до потрібного місця. Я почув дуже похвальні відгуки про свого сина, тепер буду частіше задіювати його в знімальний процес «Дизель шоу», – коментує Єгор Крутоголов.

Для дочки Вадима Карп’яка – Марти зйомки пройшли не так легко, адже вона грала одну з головних ролей і на майданчику мала бути цілий день, за отриманий гонорар – купила набір Barbie.

«Марта була страшенно втомлена і сказала, що більше ніколи не хоче зніматись у подібних роликах.

Проте з часом почала усвідомлювати, що після виходу ролика її побачить вся Україна і, навіть дідусь з Коломиї і сказала, що це дуже круто», – говорить Вадим Карп’як («Свобода слова»).

У зйомках також взяли участь Марина Поплавська («Дизель шоу»), Оксана Гутцайт («Факти»), Павло Казарін («Ранок у Великому Місті»), Антон Равицький («Ранок у Великому Місті»), Олена Фроляк («Факти») , Єгор Крутоголов («Дизель шоу»).

Автор ідеї – Інесса Соболєва, продюсер документальних спецпроектів каналу ICTV.

Музичним оформлення ролика стала пісня «На вершині», автором якої є Pianoboy.