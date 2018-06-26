Звезды ICTV и их дети расскажут о правах и свободах

Специально ко Дню Конституции Украины звезды ICTV и их дети снялись в социальном ролике, который рассказывает о правах и свободах каждого украинца. Главные роли исполнили: сын Егор Крутоголова ( «Дизель шоу») – Лев, дочь Вадима Карпьяка ( «Свобода слова») – Марта.

Задачей съемочной группы было напомнить о правах и свободах каждого украинца в доступной форме, так чтобы ребенку было понятно.

«Мне запомнилась фраза одного правозащитника: мы не обязаны знать нормы и статьи закона, но мы обязаны знать свои права и свободы.

Тогда нас труднее обидеть. Наша задача была напомнить о наших правах в очень доступной форме, так чтобы ребенку было понятно. Поэтому в ролике снимаются не только наши ведущие, но и их дети. Надеюсь, 28-го июня все родители так и сделают – расскажут своим детям о наших правах. И еще о том, что наша свобода не должна мешать свободе другого », – Инесса Соболева, продюсер документальных спецроектив канала ICTV.

Сын Егор Крутоголова уже не первый раз принимает участие в подобных съемках, однако на этот раз отнесся к съемкам с особой ответственностью.

«Тяжелого для Льва ничего не было, он очень ответственно отнесся к съемкам, и даже постеснялся спросить, можно ли выйти в туалет. Слава Богу, что все хорошо закончилось и мы успели добежать до нужного места. Я услышал очень лестные отзывы о своем сыне, теперь буду чаще задействовать его в съемочный процесс «Дизель шоу», – комментирует Егор Крутоголов.

Для дочери Вадима Карпьяка – Марты съемки прошли не так легко, ведь она играла одну из главных ролей и на площадке была целый день, за полученный гонорар – купила набор Barbie.

«Марта была очень уставшая и сказала, что больше никогда не хочет сниматься в подобных роликах.

Однако со временем начала осознавать, что после выхода ролика ее увидит вся Украина, и даже дедушка из Коломыи и сказала, что это очень круто », –говорит Вадим Карпьяк («Свобода слова»).

В съемках также приняли участие Марина Поплавская («Дизель шоу»), Оксана Гутцайт («Факты»), Павел Казарин («Утро в Большом Городе»), Антон Равицкий («Утро в Большом Городе»), Елена Фроляк («Факты»), Егор Крутоголов («Дизель шоу»).

Автор идеи – Инесса Соболева, продюсер документальных спецпроектов канала ICTV.

Музыкальным оформлением ролика стала песня «На вершине», автором которой является Pianoboy.

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