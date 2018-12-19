19 грудня в ефір ICTV вийшов новий новорічний проморолик. У ньому 12 топ-облич телеканалу зібралися разом, аби привітати глядачів із зимовими святами та запалити Різдвяну зірку над всією Україною.

– Все почалося з відомого хіта, який лунає на різдвяних ярмарках по всьому світі. Це пісня з українським корінням «Щедрик», саме вона надихнула нас на святковий настрій, – розповідає керівник Департаменту промо та дизайну ICTV Леонід Веселков.

Наші колеги, серед яких є талановиті музиканти і аранжувальники, зробили унікальну адаптацію всесвітньовідомої щедрівки з власним текстом і присвятили її нашим глядачам

По змісту, музиці і, головне, настрою у нас вийшло дуже особливе оформлення ефіру.

Героями новорічного ролика стали одночасно дванадцять ведучих каналу, серед яких Костянтин Стогній, Олена Фроляк, Оксана Соколова, Оксана Гутцайт, Інна Шевченко, Юлія Зорій, Вікторія Сеник, Вадим Карп’як, Андрій Ковальський, Олександра Ніколаєнко, Сергій Кудімов. Кожен з них з’явився в незвичайному образі зірки.

















Зірки ICTV подарують глядачам Різдвяну зірку / 9 фотографій

Розробкою концепції святкового ролика займалась креативна команда ддепартаменту промо та дизайну ICTV.

– Для нас зірка – це і логотип каналу, і зіркові ведучі, і зірка на небі, дивлячись на яку у різдвяну чи новорічну ніч, люди загадують нові бажання.

Наші ведучі створили для глядачів по-справжньому новорічну казково-зіркову історію

– прокоментувала керівник відділу ефірної реклами Анна Лапіна.

Святковий проморолик можна подивитися за посиланням.

Не пропустіть новорічний ролик з 19 грудня по 7 січня в ефірі ICTV.

Адже зустрічати свята краще разом!

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