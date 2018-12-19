С 19 декабря в эфир ICTV вышел новогодний проморолик. В нем 12 топ-лиц канала собрались вместе, чтобы поздравить зрителей с зимними праздниками и зажечь Рождественскую звезду над всей Украиной.

– Все началось с известного хита, который звучит на рождественских ярмарках по всему миру. Это песня с украинскими корнями «Щедрик», именно она вдохновила нас на праздничное настроение, – рассказывает руководитель Департамента промо и дизайна ICTV Леонид Веселков.

Наши коллеги, среди которых есть талантливые музыканты и аранжировщики, сделали уникальную адаптацию всемирноизвестной щедривки с собственным текстом и посвятили ее нашим зрителям

По содержанию, музыке и, главное, настроению в этом году у нас получилось особенное оформление эфира.

Героями новогоднего ролика стали одновременно двенадцать ведущих канала, среди которых Константин Стогний, Елена Фроляк, Оксана Соколова, Оксана Гутцайт, Инна Шевченко, Юлия Зорий, Виктория Сеник, Вадим Карпьяк, Андрей Ковальский, Александра Николаенко, Сергей Кудимов и Сергей Смальчук. Каждый из них появился в необычном образе звезды.

















Звезды ICTV подарят зрителям Рождественскую звезду / 9 фотографий

Разработкой концепции праздничного ролика занималась креативная команда департамента промо и дизайна ICTV.

– Для нас звезда – это и логотип канала, и наши звездные ведущие, и звезда на небе, глядя на которую в рождественскую или новогоднюю ночь, люди загадывают новые желания.

Наши ведущие создали для зрителей по-настоящему новогоднюю сказочно-звездную историю

– прокомментировала руководитель отдела эфирной рекламы Анна Лапина.

Новогодний проморолик можно посмотреть по ссылке.

Не пропустите новогодний ролик с 19 декабря по 7 января в эфире ICTV. Ведь встречать праздники лучше вместе!

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