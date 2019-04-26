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Головна / Журналіст «Фактів тижня» на ICTV отримав відзнаку за участь в АТО / 26.04.2019 18:05

Журналіст «Фактів тижня» на ICTV отримав відзнаку за участь в АТО

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Днями Олександр Візгін, спеціальний кореспондент програми «Факти тижня з Оксаною Соколовою», отримав відзнаку Президента України «За участь в Антитерористичній операції». Олександр служив у 93-й бригаді, згодом висвітлював перебіг війни на Донбасі як військовий журналіст. Загалом спецкор телеканалу ICTV віддав службі в українському війську близько трьох років, з них півроку – безпосередньо в зоні АТО.

Професія журналіста пригодилася Олександрові, коли його призвали до армії за мобілізацією. Пройшовши «учебку» і отримавши спеціалізацію зв’язківця, він опинився у  93-й бригаді. На той час в армії була велика потреба у прес-офіцерах, тож журналістові разом із товаришами по службі під керівництвом заступника командира бригади Олександра Василенка (позивний «Тополь»)  довелося фактично з нуля створювати прес-службу.

Прес-служба 93-ї бригади з’явилася однією з перших і була, якщо так можна назвати, взірцево-показовою.

До нас приїздило багато іноземних журналістів, адже це був дуже відповідальний напрямок – Донецький аеропорт, точніше тоді вже його околиці

– згадує Олександр. – Служив я з кінця 2015 року до початку 2018. А в січні 2018 повернувся на попереднє місце роботи – телеканал ICTV.

За свій внесок у боротьбу з ворогом боєць інформаційного фронту отримав відзнаку Президента України.

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Журналіст «Фактів тижня» на ICTV отримав відзнаку за участь в АТО / 3 фотографії

Це винагорода не за подвиг, вона видана за участь в АТО. Звісно, мені дуже приємно.

Хто б що не казав, але те, що держава пам’ятає про тебе і твою роботу – приємно будь-якій людині, і я не виняток

– поділився кореспондент телеканалу ICTV.

Олександр Візгін отримав відзнаку вчора, перед початком сесії міської ради Ірпеня, де власне і проживає журналіст. Зараз він продовжує працювати спецкором програми «Факти тижня з Оксаною Соколовою» на ICTV.

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Теги: Факти тижня з Оксаною Соколовою
26.04.2019 18:05
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