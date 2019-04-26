На днях Александр Визгин, специальный корреспондент программы «Факты недели с Оксаной Соколовой», получил отличие Президента Украины «За участие в антитеррористической операции». Александр служил в 93-й бригаде, затем освещал ход войны в Донбассе как военный журналист. В целом спецкор телеканала ICTV отдал службе в украинской армии около трех лет, из них полгода – непосредственно в зоне АТО.

Профессия журналиста пригодилась Александру, когда его призвали в армию по мобилизации. Пройдя «учебку» и получив специализацию связиста, он оказался в 93-й бригаде. В то время в армии была большая потребность в пресс-офицерах, поэтому журналисту вместе с сослуживцами под руководством заместителя командира бригады Александра Василенко (позывной «Тополь») пришлось фактически с нуля создавать пресс-службу.

– Пресс-служба 93-й бригады появилась одной из первых и была, если так можно назвать, образцово-показательной.

К нам приезжало много иностранных журналистов, ведь это было очень ответственное направление – Донецкий аэропорт, точнее тогда уже его окрестности

– вспоминает Александр. – Я служил с конца 2015 года до начала 2018. А в январе 2018 вернулся на прежнее место работы – телеканал ICTV.

За свой вклад в борьбу с врагом боец информационного фронта получил награду Президента Украины.





Журналист «Фактов недели» на ICTV получил знак отличия за участие в АТО / 3 фотографии

– Это отличие не за подвиг, она выдана за участие в АТО. Конечно, мне очень приятно.

Кто бы что ни говорил, но то, что государство помнит о тебе и твоей работе – приятно любому человеку, и я не исключение

– поделился корреспондент телеканала ICTV.

Александр Визгин получил награду вчера, перед началом сессии городского совета Ирпеня, где собственно и проживает журналист. Сейчас он продолжает работать спецкором программы «Факты недели с Оксаной Соколовой» на ICTV.

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