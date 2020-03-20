Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Головна / #залишайсявдома – відтепер на логотипі ICTV та каналів StarLightMedia / 20.03.2020 19:47
20.03.2020 19:47
Поділитися

#залишайсявдома – відтепер на логотипі ICTV та каналів StarLightMedia


Группа StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців – ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце – слоганом #залишайся вдома.

“Ми закликаємо і інші телеканали доєднатись до нашої ініціативи, і додати до усього, що ми робимо як відповідальні мовники – до нами знятих роликів і якісної, перевіреної інформації, яку ми збираємо в інтересах збереження життів українців і зупинення світової пандемії короновірусу – найважливіше і найпростіше повідомлення – найкраще рішення допомоги собі і країні – #залишайсявдома», – говорить Олександр Богуцький, президент групи.

Нагадаємо, що в і ролики, які зняла СЛМ відкриті і безкоштовні для усіх, хто зацікавлений у їх розповсюдженні.

Олена Фроляк:

Оксана Соколова:

Оксана Гутцайт:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, Коронавірус
20.03.2020 19:47



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати