залишайсявдома – відтепер на логотипі ICTV та каналів StarLightMedia

Группа StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців – ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце – слоганом #залишайся вдома.

“Ми закликаємо і інші телеканали доєднатись до нашої ініціативи, і додати до усього, що ми робимо як відповідальні мовники – до нами знятих роликів і якісної, перевіреної інформації, яку ми збираємо в інтересах збереження життів українців і зупинення світової пандемії короновірусу – найважливіше і найпростіше повідомлення – найкраще рішення допомоги собі і країні – #залишайсявдома», – говорить Олександр Богуцький, президент групи.

Нагадаємо, що в і ролики, які зняла СЛМ відкриті і безкоштовні для усіх, хто зацікавлений у їх розповсюдженні.

Олена Фроляк:

Оксана Соколова:

Оксана Гутцайт:

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