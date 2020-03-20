залишайсявдома – теперь на логотипе ICTV и каналов StarLightMedia

Группа StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинский – ICTV, СТБ, Нового канала и ОЦЕ – слоганом #залишайсявдома.

“Мы призываем и другие телеканалы присоединиться к нашей инициативе, и добавить ко всему, что мы делаем как ответственные вещатели – к нами снятым роликам и качественной, проверенной информации, которую мы собираем в интересах сохранения жизней украинцев и остановки мировой пандемии короновирусу – самое важное и самое простое сообщение – лучшее решение помощи себе и стране – #залишайсявдома», – говорит Александр Богуцкий, президент группы.

Напомним, что в и ролики, которые сняла СЛВ открыты и бесплатны для всех, кто заинтересован в их распространении.

Елена Фроляк:

Оксана Соколова:

Оксана Гутцайт:

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