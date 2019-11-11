З 1 січня 2020 StarLightMedia буде продавати медійну рекламу Edipresse Media

Сейлз-хауз StarLight Digital, найбільший в Україні продавець легального відео в інтернеті, отримав ексклюзивні права на розміщення медійної реклами на діджитал-майданчиках Edipressе Media.

– Edipresse Media вперше ексклюзивно передав права продажу власної медійної реклами. Рішення про нашу співпрацю стало логічним, так як і ми, і Edipresse Media займаємо лідируючі позиції, перш за все, в кількості жіночої аудиторії. Якість контенту, яке виробляють наші медіа групи, відомо і зрозуміло ринку. Шоу StarlightMedia – це контент світового рівня: «Холостяк», «МастерШеф», «Топ-модель по-українски», «Ревізор», «Х-Фактор», «Зважені та щасливі». Аудиторія сайтів SLM на 67% складається з жінок. На окремих ресурсах, таких як stb.ua і novy.tv, частка жіночої аудиторії сягає 76%, а на teleportal.ua – 80%. Діджитал-майданчики нашого нового партнера Edipresse Media представлені сайтами, які займають лідируючі позиції в своїх сегментах. Це інформаційно-розважальні жіночі портали edinstvennaya.ua, viva.ua, beauty.ua, ресурси для сучасних батьків tvoymalysh.com.ua і 4mama.ua. В цілому сайти орієнтовані на жіночу аудиторію, вона становить 75% загальної аудиторії сайтів (Джерело: https://edipresse.ua/) Разом ми плануємо охоплювати 3,5-5 млн. українських жінок щомісяця. Впевнена, що рекламодавці оцінять переваги закупівлі реклами через єдине вікно, – коментує Анна Даценко, комерційний директор Сейлз-хаусу StarLight Digital, дивізіону Digital & Pay TV, групи SLM.

На думку виконавчого директора Edipresse Media Тетяни Стамбовскої, нове партнерство посилить дві сторони, так як обидві компанії є одними з найбільших селлерів серед жіночої аудиторії. «Протягом останніх п’яти років наша медійна компанія активно розвиває діджитал медіа, і на сьогоднішній день має охоплення близько 2,6 млн. Збільшення з кожним роком кількості і якості інвентарю веде до пошуку оптимальних умов його монетизації. Для цього ми шукали нові шляхи і партнерів, на яких ми можемо покластися. Співпраця зі StarLightMedia для нас – це якісні технічні рішення і посилення ефективності кампанії на наших ресурсах. Ми виробляємо брендований контент з високим рівнем трастовості у пошукових системах і довіри споживачів. Тому наші майданчики цікаві для партнерства тим брендам, які піклуються про свою репутацію і зацікавлені в прозорих і позитивних колабораціях».

Нагадаємо, що Сейлз-хауз StarLight Digital – найбільший в Україні продавець легального відео в інтернеті. Зараз StarLight Digital – це доступ до 20 мільйонам інтернет-користувачів України і своя біржа інтернет-реклами. StarLight Digital продає рекламу на сайтах групи StarLightMedia (teleportal.ua, stb.ua, novy.tv, ictv.ua, m1.tv, qtv.ua, fakty.ictv.ua, кулінарний портал smachno.ua), партнерських сайтах: Inter Group, Медіа Група Україна, UaMobile, Selectivv. Сейлз-хауз працює з великою відеомережею Videonow, а також розміщує відеорекламу в відеомережі Pladform і Rutube, партнерських сайтах.

Edipresse Media – медіа-компанія, що розвиває свій бізнес в напрямку принт і нон-принт медіа. Серед останніх – viva.ua, edinstvennaya.ua, beauty.ua, tvoymalysh.com.ua, 4mama.ua, superdom.ua, destinations .ua. Принтовані продукти, як і діджитальні, є лідерами за охопленням в своїх сегментах – видання Viva !, «Единственная», «Твій малюк», Destinations. Компанія також є засновником премій та заходів – «Viva! Найкрасивіші »», «Жінка України», «Тато року», Connecting Women, Pregnancy Day.

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