С 1 января 2020 StarLightMedia будет продавать медийную рекламу Edipresse Media

Сейлз-хауз StarLight Digital, крупнейший в Украине продавец легального видео в интернете, получил эксклюзивные права на размещение медийной рекламы на диджитал-площадках Edipressе Media.

– Edipresse Media впервые эксклюзивно передал права продажи собственной медийной рекламы. Решение о нашем сотрудничестве стало логичным, так как и мы, и Edipresse Media занимаем лидирующие позиции, прежде всего, в количестве женской аудитории. Качество контента, которое производят наши медиа группы, известно и понятно рынку. Шоу Starlight Media – это контент мирового уровня: «Холостяк», «МастерШеф», Топ-модель по-українски», «Ревізор», «Х-Фактор», «Зважені та щасливі». Аудитория сайтов SLM на 67% состоит из женщин. На отдельных ресурсах, таких как stb.ua и novy.tv, доля женской аудитории достигает 76%, а на teleportal.ua – 80%. Диджитал-площадки нашего нового партнера Edipresse Media представлены сайтами, которые занимают лидирующие позиции в своих сегментах. Это информационно-развлекательные женские порталы edinstvennaya.ua, viva.ua, beauty.ua, ресурсы для современных родителей tvoymalysh.com.ua и 4mama.ua. В целом сайты ориентированы на женскую аудиторию, она составляет 75% общей аудитории сайтов (Источник: https://edipresse.ua/) Вместе мы планируем охватывать 3,5-5 млн. украинских женщин ежемесячно. Уверена, что рекламодатели оценят преимущества закупки рекламы через единое окно, – комментирует Анна Даценко, коммерческий директор Сейлз-хауза StarLight Digital, дивизиона Digital & Pay TV, группы SLM.

По мнению исполнительного директора Edipresse Media Татьяны Стамбовской, новое партнерство усилит стороны, так как обе компании являются одними из самых крупных селлеров среди женской аудитории. «На протяжении последних пяти лет наша медийная компания активно развивает диджитал медиа, и на сегодняшний день имеет охваты порядка 2,6 млн. Увеличивающееся с каждым годом количество и качество инвентаря ведет к поиску оптимальных условий его монетизации. Для этого мы искали новые пути и партнёров, на которых мы можем положиться. Сотрудничество со StarLightMedia для нас – это качественные технические решения и усиление эффективности кампании на наших ресурсах. Мы производим брендированный контент с высоким уровнем трастовости поисковых систем и доверия потребителей. Поэтому наши площадки интересны для партнёрства тем брендам, которые заботятся о своей репутации и заинтересованы в прозрачных и позитивных коллаборациях».

Напомним, что Сейлз-хауз StarLight Digital – крупнейший в Украине продавец легального видео в Интернете. Сейчас StarLight Digital – это доступ к 20 миллионам интернет-пользователей Украины и своя биржа интернет-рекламы. StarLight Digital продает рекламу на сайтах группы StarLightMedia (teleportal.ua, stb.ua, novy.tv, ictv.ua, m1.tv, qtv.ua, fakty.ictv.ua, кулинарный портал smachno.ua), партнерских сайтах: Inter Group, Медиа Группа Украина, UaMobile, Selectivv . Сейлз-хауз работает с большой видеосетью Videonow, а также размещает видеорекламу в видеосетях Pladform и Rutube, партнерских сайтах.

Edipresse Media – медиа-комапния, развивающая свой бизнес в направлении принт и нон-принт медиа, в числе последних – viva.ua, edinstvennaya.ua, beauty.ua, tvoymalysh.com.ua, 4mama.ua, superdom.ua, destinations.ua. Принтовые продукты, как и диджитальные, являются лидерами по охватам в своих сегментах – издания Viva!, «Единственная», «Твой малыш», Destinations. Компания также является учредителем премий и мероприятий – «Viva! Самые красивые»», «Жінка України», «Тато року», Connecting Women, Pregnancy Day.

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