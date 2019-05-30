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Головна / Ювілей програми АНТИЗОМБІ на ICTV – в ефірі 200 випуск! / 30.05.2019 12:15

Ювілей програми АНТИЗОМБІ на ICTV – в ефірі 200 випуск!

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Унікальна інформаційна програма власного виробництва ICTV «Антизомбі» святкує ювілей: 30 травня в ефірі телеканалу глядачі побачать 200-й випуск проекту. З 2015 року року «Антизомбі» відкриває українцям очі на брудні методи кремлівської пропаганди, залишаючись одним із найбільш рейтингових проектів ICTV.

«Антизомбі» надає глядачеві детальний аналіз того, про що пишуть, говорять і що показують росіянам та на тимчасово окупованих територіях засоби масової інформації, як створюють фейки та маніпулюють свідомістю, які думки і погляди намагаються  прищепити. Конкретні факти і способи впливу на населення щодня – все це робить програму актуальною і цікавою для українців.

Нещодавно «Антизомбі» побила власні рекорди, здобувши третій результат за історію існування проекту. 25-го квітня програму дивилися 6,9 млн осіб в Україні по аудиторії 4+.


Оксана Дихніч, керівник виробничої служби ICTV, продюсерка проектів «Громадянська оборона» та «Антизомбі», відзначає:

Вже чотири роки поспіль ми розповідаємо українцям про те, як пропаганда може впливати на уми людей.

Ми прагнемо показати, наскільки важливо перевіряти усю отриману інформацію, а також аналізувати те, що відбувається навколо

Тільки так можна зберегти чіткий погляд на речі. І ювілейна 200-та програма вкотре це підкреслює.

До речі, у цьому році СБУ нагородила Оксану Дихніч і команду проектів «Гражданская оборона» та «Антизомбі» на ICTV спеціальною відзнакою. СБУ високо оцінила вклад керівника виробничої служби ICTV та команду у забезпечення інформаційної складової державної безпеки України.


Дивіться 200-й, ювілейний випуск програми «Антизомбі» 30 травня о 20.20 на телеканалі ICTV.

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Теги: антизомби, юбилейный выпуск
30.05.2019 12:15
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