Юбилей программы АНТИЗОМБИ на ICTV – в эфире 200 выпуск!

Уникальная информационная программа собственного производства ICTV «Антизомби» празднует юбилей: 30 мая в эфире телеканала зрители увидят 200-й выпуск проекта. С 2015 года года «Антизомби» открывает украинцам глаза на грязные методы кремлевской пропаганды, оставаясь одним из самых рейтинговых проектов ICTV.

«Антизомби» предоставляет зрителю подробный анализ того, о чем пишут, говорят и показывают россиянам и на временно оккупированных территориях средства массовой информации, как создают фейки и манипулируют сознанием, какие мысли и взгляды пытаются привить. Конкретные факты и способы ежедневного воздействия на население – все это делает программу актуальной и интересной для украинцев.

Недавно «Антизомби» побила собственные рекорды, получив третий результат за историю существования проекта. 25-го апреля программу смотрели 6,9 миллионов человек в Украине по аудитории 4+.



Оксана Дыхнич, руководитель производственной службы ICTV, продюсер проектов «Гражданская оборона» и «Антизомби», отмечает:

– Уже четыре года подряд мы рассказываем украинцам о том, как пропаганда может влиять на умы людей.

Мы стремимся показать, насколько важно проверять всю полученную информацию, а также анализировать происходящее вокруг

Только так можно сохранить четкий взгляд на вещи. И юбилейная 200-я программа еще раз это подчеркивает.

Кстати, в этом году СБУ наградила Оксану Дыхнич и команду проектов «Гражданская оборона» и «Антизомби» на ICTV специальной наградой. СБУ высоко оценила вклад руководителя производственной службы ICTV и команду в обеспечение информационной составляющей государственной безопасности Украины.



Смотрите 200-й, юбилейный выпуск программы «Антизомби» 30 мая в 20.20 на телеканале ICTV.

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