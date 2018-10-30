«Юрчишини»: стартували зйомки нового ситкому для каналу ICTV

30 жовтня розпочались зйомки україномовного комедійного ситкому «Юрчишини», де головну роль виконує зірка «Маски-шоу» Георгій Делієв.

Ситком «Юрчишини» – це народна комедія про сімейні цінності з елементами авантюри, патрульних справ, «чоловічих ігор» і, звичайно, ж кохання.

– За півтора роки роботи над сценарієм всі наші герої стали нам рідними і ми дуже сподіваємось, що глядачу вони стануть сім’єю.

Наше завдання сьогодні дати телеглядачам побільше яскравих емоцій, тому ми активно підтримуємо такі проекти», – коментує Ірина Храновська, креативний продюсер серіального напрямку ICTV.

Також в ситкомі візьмуть участь українські актори Володимир Канівець, Леся Самаєва, Валерій Швець, Валентина Вовченко, Святослав Жмурко, Олександр Мельник, Катерина Варченко, Євгенія М’якенький, Володимир Ращук, Анатолій Зіновенко, Дмитро Вівчарюк.

Режисером став Олександр Березань, відомий такими роботами, як «Шляхетнi Волоцюги», «Антикілер», головний автор сценарія – креативний продюсер каналу ICTV Олексій Васильєв. Над виробництвом працює продакшн «Рога и Копыта».

Зйомки триватимуть до 23 грудня. Прем’єру «Юрчишини» очікуйте вже весною на каналі ICTV.