«Юрчишины»: стартовали съемки нового ситкома для канала ICTV

30 октября начались съемки украиноязычного комедийного ситкома «Юрчишины», где главную роль исполняет звезда «Маски-шоу» Георгий Делиев.

Ситком «Юрчишины» – это народная комедия о семейных ценностях с элементами авантюры, патрульных дел, «мужских игр» и, конечно же любви.

За полтора года работы над сценарием все наши герои стали нам родными и мы очень надеемся, что зрителю они станут семьей.

Наша задача сегодня дать телезрителям побольше ярких эмоций, поэтому мы активно поддерживаем такие проекты», – комментирует Ирина Храновская, креативный продюсер сериального направления ICTV.

Также в ситкоме примут участие украинские актеры Владимир Канивец, Леся Самаева, Валерий Швец, Валентина Вовченко, Святослав Жмурко, Александр Мельник, Екатерина Варченко, Евгения Мякенький, Владимир Ращук, Анатолий Зиновенко, Дмитрий Вивчарюк.

Режиссером стал Александр Березань, известный такими работами, как «Благородные Бродяги», «Антикиллер», главный автор сценария – креативный продюсер канала ICTV Алексей Васильев. Над производством работает продакшн «Рога и Копыта».

Съемки продлятся до 23 декабря. Премьеру «Юрчишины» ожидайте уже весной на канале ICTV.