Ведуча програми «Ранок у Великому Місті» Юлія Зорій провела «Літнє читання» – щорічний захід журналу Harper’s Bazaar, який відбувся 18 липня в Києві.

Кожного літа Harper’s Bazaar з метою популяризації сучасних книг запрошує зі своїми творами як відомих, так і молодих українських письменників в найбільш атмосферні місця Києва. Цього року саме Юлія Зорій стала ведучою заходу.













Юлія Зорій стала ведучою проекту «Літнє читання» від Harper’s Bazaar / 7 фотографій

Цьогоріч гості вечора мали можливість насолодитись творчістю – Олексія Нікітіна, Галини Крук, Романа Малиновського та Євгенії Кононенко. Окрім цього, до уваги присутніх був запропонований номер липень-серпень Harper’s Bazaar, в якому опубліковано багато цікавих розповідей, написаних спеціально для журналу.

Дуже круто, що молоді, обдаровані українські письменники, талановиті блогери мають можливість друкуватися у таких відомих глянцях

– переконана ведуча Юлія Зорій.

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