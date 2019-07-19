Ведущая программы «Утро в Большом Городе» Юлия Зорий провела «Летнее чтение» – ежегодное мероприятие журнала Harper’s Bazaar, который состоялся 18 июля в Киеве.

Каждое лето Harper’s Bazaar с целью популяризации современных книг приглашает со своими произведениями как известных, так и молодых украинских писателей в наиболее атмосферные места Киева. В этом году именно Юлия Зорий стала ведущей мероприятия.













Юлия Зорий стала ведущей проекта «Летнее чтение» от Harper’s Bazaar / 7 фотографий

В этом году гости вечера имели возможность насладиться творчеством – Алексея Никитина, Галины Крук, Романа Малиновского и Евгении Кононенко. Кроме этого, вниманию присутствующих был предложен номер июль-август Harper’s Bazaar, в котором опубликовано много интересных рассказов, написанных специально для журнала.

Очень круто, что молодые, одаренные украинские писатели, талантливые блоггеры имеют возможность печататься в таких известных глянцах

– убеждена ведущая Юлия Зорий.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.