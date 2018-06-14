PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вхід Реєстрація
Головна / Юлія Зорій показала коханого чоловіка / 14.06.2018 16:42

Юлія Зорій показала коханого чоловіка

0 - 0

У недавньому інтерв’ю ведуча «Ранок у Великому Місті» вперше розповіла про зміни в особистому житті. Виявляється, вже цілий рік Юлія кохана і щаслива.

Говорячи про свого обранця Юлія зізнається, що завжди шукала саме такого чоловіка, як він.

– У тій формулі, яку для себе вивела, головним було почуття гумору.

Тому що, яким би чоловік не був красенем, багатим, успішним, талановитим і так далі, без почуття гумору особисто мені було б з ним нудно. Ще хотіла, щоб він був турботливим. Для мене це важливо. Коли відчуваю, що я потрібна, що мене люблять, розслабляюся і дозволяю собі бути самою собою. Ну, і він обов’язково повинен тримати слово. Так і є – мій чоловік завжди виконує свої обіцянки. Крім усього іншого, він ще смачно готує – просто кухар від Бога! О 4 ранку, коли я прокидаюся, мене чекає кава по якомусь супер рецепту в термо келиху, плюс три судочка на сніданок, обід і вечерю, щоб була різноманітність.

IMG_7877

Відкривати ім’я коханого Юлія поки не готова.

– Як тільки ми зрозуміємо, що готові прожити разом все життя, я обов’язково все розповім, – обіцяє Юлія. – А поки не квапимо події і насолоджуємося відпочинком на Шрі-Ланці. Одне можу сказати точно: я щаслива!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ведуча ICTV, Юлія Зорій
14.06.2018 16:42
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати