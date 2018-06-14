Юлія Зорій показала коханого чоловіка

У недавньому інтерв’ю ведуча «Ранок у Великому Місті» вперше розповіла про зміни в особистому житті. Виявляється, вже цілий рік Юлія кохана і щаслива.

Говорячи про свого обранця Юлія зізнається, що завжди шукала саме такого чоловіка, як він.

– У тій формулі, яку для себе вивела, головним було почуття гумору.

Тому що, яким би чоловік не був красенем, багатим, успішним, талановитим і так далі, без почуття гумору особисто мені було б з ним нудно. Ще хотіла, щоб він був турботливим. Для мене це важливо. Коли відчуваю, що я потрібна, що мене люблять, розслабляюся і дозволяю собі бути самою собою. Ну, і він обов’язково повинен тримати слово. Так і є – мій чоловік завжди виконує свої обіцянки. Крім усього іншого, він ще смачно готує – просто кухар від Бога! О 4 ранку, коли я прокидаюся, мене чекає кава по якомусь супер рецепту в термо келиху, плюс три судочка на сніданок, обід і вечерю, щоб була різноманітність.

Відкривати ім’я коханого Юлія поки не готова.

– Як тільки ми зрозуміємо, що готові прожити разом все життя, я обов’язково все розповім, – обіцяє Юлія. – А поки не квапимо події і насолоджуємося відпочинком на Шрі-Ланці. Одне можу сказати точно: я щаслива!

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