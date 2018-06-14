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Главная / Юлия Зорий показала любимого мужчину / 14.06.2018 16:42

Юлия Зорий показала любимого мужчину

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В недавнем интервью ведущая «Утро в Большом Городе» впервые рассказала об изменениях в личной жизни. Оказывается, уже целый год Юлия любима и счастлива.

Говоря о своем избраннике Юлия признается, что всегда искала именно такого мужчину, как он.

– В той формуле, которую для себя вывела, главным было чувство юмора.

Потому что, каким бы мужчина ни был красавчиком, богатым, успешным, талантливым и так далее, без чувства юмора лично мне было бы с ним скучно. Еще хотела, чтобы он был заботливым. Для меня это важно. Когда чувствую, что я нужна, что меня любят, расслабляюсь и позволяю себе быть самой собой. Ну, и он обязательно должен держать слово. Так и есть – мой мужчина всегда выполняет свои обещания. Кроме всего прочего, он еще вкусно готовит – просто повар от Бога! В 4 утра, когда я просыпаюсь, меня ждет кофе по какому-то супер рецепту в термокружке, плюс три судочка на завтрак, обед и ужин, чтобы было разнообразие.

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Открывать имя любимого Юлия  пока не готова.

– Как только мы поймем, что готовы прожить вместе всю жизнь, я обязательно все расскажу, – обещает Юлия. – А пока же не торопим события и наслаждаемся отдыхом на Шри-Ланке. Одно могу сказать точно: я счастлива!

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Теги: ведуча ICTV, Юлія Зорій
14.06.2018 16:42
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