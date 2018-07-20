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Головна / Юлія Зорій перевіряє фітнес-блогерів / 20.07.2018 11:59

Юлія Зорій перевіряє фітнес-блогерів

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Ведуча «Ранку у Великому Місті» Юлія Зорій запустила авторську рубрику про спорт під назвою #ЗорійКачає. У кожному епізоді зірка ICTV перевіряє на собі «чудо-вправи» фітнес-блогерів з Інтернету для прокачування різних м’язів.  

– Виконуючи вправи самостійно вдома, треба бути дуже обережними. Бо в інтернеті зараз багато фітнес-блогерів, аж очі розбігаються при виборі, але не всі вони компетентні і справді професійні спортсмени або тренери. Тому я перевіряю їхні рекомендації на собі і роблю  висновки на власних відчуттях і досвіді, чи корисна вправа, чи працюють м’язи і наскільки може бути небезпечно її виконувати самотужки.

Рубрика допоможе глядачу знайти найбільш підходящі вправи для себе

– коментує ведуча.

Юлія Зорій знаходить відео в інтернеті обирає для кожного сюжету двох різних фітнес-блогерів та порівнює їхні вправи між собою. Родзинка рубрики полягає у тому, що глядач бачить, як ведуча в реальному часі намагається в кадрі повторити вправи за блогером. Паралельно зірка дає кмітливі поради і лайфхаки про корисне харчування та здоровий спосіб життя.

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#ЗорійКачає виходить кілька разів на тиждень по будням у програмі «Ранок у Великому Місті».

Побачити один з сюжетів можна тут: https://ranok.ictv.ua/ua/videos/yulya-zorij-pokazala-yak-nakachati-idealnij-pres/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
20.07.2018 11:59
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