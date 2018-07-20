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Главная / Юлия Зорий проверяет фитнес-блогеров / 20.07.2018 11:59

Юлия Зорий проверяет фитнес-блогеров

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Ведущая «Утра в Большом Городе» Юлия Зорий запустила авторскую рубрику о спорте под названием #ЗорійКачає. В каждом эпизоде звезда ICTV проверяет на себе «чудо-упражнения» фитнес-блогеров в Интернете для прокачки различных мышц.

– Выполняя упражнения самостоятельно дома, нужно быть очень осторожными. Потому что в интернете сейчас много фитнес-блогеров, аж глаза разбегаются при выборе, но все ли они компетентны и действительно профессиональные спортсмены или тренеры. Поэтому я проверяю их рекомендации на себе и делаю выводы на собственных ощущениях и опыте, полезное это упражнение, работают ли мышцы и насколько может быть опасно ее выполнять самостоятельно.

Рубрика поможет зрителю найти наиболее подходящие упражнения для себя

– комментирует ведущая.

Юлия Зорий находит видео в Интернете, выбирает для каждого сюжета двух различных фитнес-блогеров и сравнивает их упражнения между собой. Изюминка рубрики заключается в том, что зритель видит, как ведущая в реальном времени пытается в кадре повторить упражнения за блогером. Параллельно звезда дает сообразительные советы и лайфхак о полезном питании и здоровом образе жизни.

Юлія_Зорія_2 (1)

#ЗорійКачає выходит несколько раз в неделю по будням в программе «Утро в Большом Городе».

Увидеть один из сюжетов можно здесь: https://ranok.ictv.ua/ua/videos/yulya-zorij-pokazala-yak-nakachati-idealnij-pres/

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Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
20.07.2018 11:59
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