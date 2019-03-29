Юлія Тимошенко стане гостею програми «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV

Сьогодні о 21.00 гостею програми «Інтерв’ю з кандидатом в Президенти про головне» на ICTV буде Юлія Тимошенко. У студії телеканалу лідерка «Батьківщини» поділиться з ведучими Оленою Фроляк та Вадимом Карп’яком своїм баченням розвитку країни після виборів.

Як пані Тимошенко оцінює перший етап президентської кампанії? Як вона планує відновлювати підірвану довіру українців до влади у разі перемоги на виборах Президента? Який указ буде першим на посаді глави держави? Звідки планує отримувати кошти для масштабної трансформації країни, яку декларує у передвиборчій програмі? Якою буде Україна за президентства Тимошенко?

Відповіді на ці та інші питання з уст одного із лідерів президентської гонки ви почуєте сьогодні у програмі «Інтерв’ю з кандидатом в Президенти про головне» на ICTV.

У відвертому інтерв’ю Юлія Тимошенко також розповість, чи легко жінці бути політиком у країні, де вирішення державних питань досі залишається чоловічою справою. Незмінна лідерка «Батьківщини» поділиться, як їй вдається зберігати баланс між особистим життям і політичною кар’єрою.

Дивіться інтерв’ю з найпопулярнішою жінкою-політиком в Україні Юлією Тимошенко сьогодні на ICTV о 21.00!