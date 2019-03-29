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Главная / Юлия Тимошенко станет гостьей программы «Интервью с кандидатом о главном» на ICTV / 29.03.2019 16:56

Юлия Тимошенко станет гостьей программы «Интервью с кандидатом о главном» на ICTV

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Сегодня в 21.00 гостьей программы «Интервью с кандидатом в Президенты о главном» на ICTV будет Юлия Тимошенко. В студии телеканала лидер «Батькивщины» поделится с ведущими Еленой Фроляк и Вадимом Карпяком своим видением развития страны после выборов.

Как Тимошенко оценивает первый этап президентской кампании? Как она планирует возобновлять подорванное доверие украинцев к власти в случае победы на выборах Президента? Какой указ будет первым на посту главы государства? Откуда планирует получать средства для масштабной трансформации страны, которую декларирует в предвыборной программе? Какой будет Украина при президентстве Тимошенко?

Ответы на эти и другие вопросы из уст одного из лидеров президентской гонки вы услышите сегодня в программе «Интервью с кандидатом в Президенты о главном» на ICTV.

В откровенном интервью Юлия Тимошенко также расскажет, легко ли женщине быть политиком в стране, где решение государственных вопросов до сих пор остается мужским делом. Бессменный лидер «Батькивщины» поделится, как ей удается сохранять баланс между личной жизнью и политической карьерой.

Смотрите интервью с самой популярной женщиной-политиком в Украине Юлией Тимошенко сегодня на ICTV в 21.00!

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Теги: вибори в Україні, Юлія Тимошенко
29.03.2019 16:56
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