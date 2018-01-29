Як змінилося життя ведучих «Ранку у Великому Місті» за три роки

Цими вихідними програмі «Ранок у Великому Місті» на каналі ICTV виповнилося 3 роки. Понад 1,6 млн українців проводять свій ранок у компанії незмінних ведучих – Юлії Зорій, Павла Казаріна та Антона Равицького.

За 3 роки програму подивилося більше 27 млн людей, а її частка зросла вдвічі. У 2017 році «Ранок у Великому Місті» став найкращою ранковою програмою для чоловічої аудиторії, а також найбільш рейтинговою ранковою програмою в Києві. Ведучі та журналісти програми розповіли, як змінилося їхнє життя за ці 3 роки.

Павло Казарін, ведучий

За цю тисячу днів я придумав дві тисячі відповідей на питання «як вам вдається так рано прокидатись? і вивчив приблизно двадцять сортів кави на смак. Я навчився спати вдень і вивчив тридцять нових скоромовок.

Це були яскраві 3 роки. Ми перепробували безліч форматів і залишили найкраще. Навчилися не дратуватись через чужі помилки та виправляти власні

Ми радіємо з того, що планів на майбутнє у нас більше, ніж накопичених спогадів.

Юлія Зорій, ведуча

Я нещодавно переглядала наш перший ефір. Тоді складним було абсолютно все. Ми запускалися, для всіх трьох це був новий канал, всі ми приїжджі … Нам потрібно було і спрацюватися, і витримати формат. Але «притирання» пройшло дуже швидко, ми відразу ж подружилися, зійшлися як пазли.

За ці 3 роки я здійснила свою мрію – закінчила акторську школу, тепер знімаюся в серіалах і граю в спектаклях

Телебачення і ранкове шоу на першому місці. Це те, від чого я ні в якому разі не хотіла б відмовлятися. Ну, а якщо паралельно я ще можу займатися репетиціями вистав або зйомками в кіно, це дуже хороший бонус. Це те, на що я завжди знайду час.

Антон Равицький, ведучий

За ці 3 роки мій організм відмовився від надії, що знову можна буде прокидатися в нормальний час. Так що я вже офіційний жайворонок.

Моє життя стало цікавішим і більш насиченим, я познайомився з величезною кількістю класних людей, подорожував, вивчав мови

Мені виповнилося 31, 32 і 33 роки – зауважте саме в цій послідовності. Сподіваюся, що далі буде ще крутіше.

Аліна Шаманська, кореспондент і автор рубрики «55 за 5»

За ці 3 роки я стала професійнішою, успішнішою і щасливішою.

Одруження, народження сина, перша обкладинка для відомого журналу, божевільний досвід роботи в прямих ефірах і сотні інтерв’ю з найуспішнішими людьми країни – все це відбулося завдяки програмі «Ранок у великому місті»

Свого коханого чоловіка (прим. чоловік Аліни – Руслан Ханумак, ведучий тревел-шоу «Особливості національної роботи») я зустріла саме на інтерв’ю для «Ранку». Пропозицію руки і серця отримала також в ефірі свого проекту «55 за 5». Зараз я також виходжу в прямі ефіри, але не з Хрещатика з політиком, а з кухні зі сковорідкою для свого мама-блогу в Instagram.

Даша Селфі, спеціальний кореспондент програми «Ранок у великому місті» у Верховній Раді

Пам’ятаю свій перший похід до Верховної Ради – коли не знала нікого з політиків, крім Гаврилюка і Ляшко. Навіть роздруковувала всіх депутатів, щоб їх вивчити. Не впізнавала їх, плутала з помічниками. Зараз, через 3 роки розумію, що я, напевно, знаю про депутатів вже все!

Це дуже щасливі 3 роки мого життя, за які я, до речі, встигла потрапити в дванадцятку сексуальних дівчат України і стати першою телеведучою ICTV, яка знялася в календарі ХХL

Ахава Тесленко, спеціальний кореспондент програми «Ранок у великому місті»

Моє життя змінилося кардинально! Я на своєму місці.

Поза роботою я заснувала свій бренд нижньої білизни для сексуальних дівчат simply by Ahava. Це просто шматочок радості і тепла для моєї душі

Особливо радію, коли чоловіки вибирають щось для своїх коханих. Але ранок настає після кожної ночі … і хто знає, що ще нас чекає попереду.