Как изменилась жизнь ведущих «Утра в Большом Городе» за три года

На этих выходных программе «Утро в Большом Городе» на канале ICTV исполнилось 3 года. Более 1,6 млн украинцев проводят свое утро в компании неизменных ведущих – Юлии Зорий, Павла Казарина и Антона Равицкого.

За 3 года программу посмотрело более 27 млн человек, а ее доля выросла вдвое. В 2017 году «Утро в Большом Городе» стало лучшей утренней программой для мужской аудитории, а также самой рейтинговой утренней программой в Киеве. Ведущие и корреспонденты программы рассказали, как изменились их жизни за эти 3 года.

Павел Казарин, ведущий

За эту тысячу дней я придумал две тысячи ответов на вопрос «как вам удается так рано просыпаться?» и различаю примерно двадцать сортов кофе на вкус.

Я научился спать днем и выучил тридцать новых скороговорок

Это были яркие 3 года. Мы перепробовали множество форматов и оставили самое лучшее. Научились не раздражаться из-за чужих ошибок и исправлять собственные. Мы радуемся тому, что планов на будущее у нас больше, чем накопленных воспоминаний.

Юлия Зорий, ведущая

Я недавно пересматривала наш первый эфир. Тогда сложным было абсолютно все. Мы запускались, для всех троих это был новый канал, все мы приезжие… Нам нужно было и сработаться, и выдержать формат. Но «притирка» прошла очень быстро, мы сразу же подружились, сошлись как пазлы.

За эти 3 года я осуществила свою мечту – окончила актерскую школу, теперь снимаюсь в сериалах и играю в спектаклях

Телевидение и утреннее шоу на первом месте. Это то, от чего я ни в коем случае не хотела бы отказываться. Ну, а если параллельно я еще могу заниматься репетициями спектаклей или съемками в кино, это очень хороший бонус. Это то, на что я всегда найду время.

Антон Равицкий, ведущий

За эти 3 года мой организм отказался от надежды, что снова можно будет просыпаться в нормальное время, так что я уже официальный жаворонок.

Моя жизнь стала интереснее и насыщенней, я познакомился с огромным количеством классных людей, путешествовал, учил языки

Мне исполнилось 31, 32 и 33 года – заметьте именно в этой очередности. Надеюсь, что дальше будет ещё круче.

Алина Шаманская, корреспондент и автор рубрики «55 за 5»

За эти 3 года я стала профессиональнее, успешнее и счастливее.

Свадьба, рождение сына, первая обложка для известного журнала, безумный опыт работы в прямых эфирах и сотни интервью с самыми успешными людьми страны — все это произошло благодаря программе «Утро в Большом Городе»

Своего любимого мужчину (прим. муж Алины — Руслан Ханумак, ведущий тревел-шоу «Особенности национальной работы» на ICTV) я встретила именно на интервью для «Утра». Предложение руки и сердца получила также в эфире своего проекта «55 за 5». Сейчас я также выхожу в прямые эфиры, но не с Крещатика с политиком, а из кухни со сковородкой для своего мама-блога в Instagram.

Даша Селфи, специальный корреспондент программы «Утро в Большом Городе» в Верховной Раде

Помню свой первый поход в Верховную Раду – когда не знала никого из политиков, кроме Гаврилюка и Ляшко. Даже распечатывала всех депутатов, чтобы их выучить. Не узнавала их, путала с помощниками. Сейчас, спустя 3 года, понимаю, что я, наверное, знаю про депутатов уже все!

Это очень счастливые 3 года моей жизни, за которые я, кстати, успела попасть в двенадцатку сексуальных девушек Украины и стать первой телеведущей ICTV, снявшейся в календаре ХХL

Ахава Тесленко, специальный корреспондент программы «Утро в большом городе»

Моя жизнь изменилась кардинально и обрела другие смыслы! Я на своём месте.

Вне работы я основала свой бренд нижнего белья для сексуальных девочек simply by Ahava. Это просто кусочек радости и тепла для моей души

Особенно радуюсь, когда мужчины выбирают что-то для своих возлюбленных. Но утро наступает после каждой ночи…и кто знает, что ещё нас ждёт впереди.