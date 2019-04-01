31 березня в Україні проходить голосування на виборах президента України. Свій громадянський обов’язок прийшли виконати ведучі телеканалу ICTV. Своїми фото з виборчої дільниці поділилися Оксана Гутцайт, Вікторія Сеник та Оксана Соколова.

Телеведуча програми «Факти» на ICTV Оксана Гутцайт прийшла на виборчу дільницю разом з чоловіком та сином. Разом подружжя проголосувало за обраних кандидатів. Зіркова ведуча підкреслила, що кожен голос – це вклад в майбутнє нашої країни.





Як зіркові ведучі ICTV провели день виборів президента України / 3 фотографії

Оксана Соколова, яка розповідає українцям підсумки найактуальніших подій у програмі «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою», виклала у соцмережі фото з паспортом і зауважила:

– Найцінніше в нинішніх виборах – це можливість вибору. Так що не дай песимізму себе зжерти!

Зроби, що можеш. Без оглядки на чужі думки і рейтинги

Вікторія Сеник прийшла на дільницю ще зранку. Ведуча «Надзвичайних новин» своїм прикладом надихає свої підписників проголосувати і тим самим вплинути на майбутнє країни. «Твій голос важливий!» – каже Вікторія Сеник.