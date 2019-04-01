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Главная / Как звездные ведущие ICTV провели день выборов президента Украины / 01.04.2019 11:10

Как звездные ведущие ICTV провели день выборов президента Украины

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31 марта в Украине проходит голосование на выборах президента Украины. Свой гражданский долг пришли выполнить ведущие телеканала ICTV. Своими фото с избирательного участка поделились Оксана Гутцайт, Виктория Сеник и Оксана Соколова.

Телеведущая программы «Факты» на ICTV Оксана Гутцайт пришла на избирательный участок вместе с мужем и сыном. Вместе супруги проголосовали за избранных кандидатов. Звездная ведущая подчеркнула, что каждый голос – это вклад в будущее нашей страны.

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Как звездные ведущие ICTV провели день выборов президента Украины / 3 фотографии

Оксана Соколова, которая рассказывает украинцам итоги актуальных событий в программе «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой», выложила в соцсети фото с паспортом и заметила:

– Самое ценное в нынешних выборах – это возможность выбора. Так что не дай пессимизму себя сожрать!

Сделай, что можешь. Без оглядки на чужие мнения и рейтинги

Виктория Сеник пришла на участок еще утром. Ведущая «Чрезвычайных новостей» своим примером вдохновляет свои подписчиков проголосовать и тем самым повлиять на будущее страны. «Твой голос важен!» – говорит Виктория Сеник.

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Теги: вибори в Україні, Виктория Сеник, Оксана Гутцайт, Оксана Соколова
01.04.2019 11:10
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