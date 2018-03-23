PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вхід Реєстрація
Головна / Як заробити, стоячи в черзі? «Особливості національної роботи» / 23.03.2018 10:54

Як заробити, стоячи в черзі? «Особливості національної роботи»

0 - 0

Що тільки не здатні перетворити на гроші американці! Андрій Зрожевський і Олег Шевчук відправляються в Балтімор штат Меріленд, щоб дізнатися, як і на чому можна заробити в портовому місті.

Балтимор – велике місто в штаті Меріленд. Особливість міста полягає в тому, що його економіка багато в чому залежить від порту. Ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» Андрій Зрожевський і Олег Шевчук випробують свої сили в різних портових професіях і дізнаються на чому ж можна заробити найбільше.

Що вигідніше: ловити крабів або сміття? Чому деяким людям платять за те, щоб вони стояли в чергах? І скільки можуть коштувати пончики, доставлені для Кім Кардашьян?

Не пропустіть четвертий випуск третього сезону шоу «Особливості національної роботи»!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи
23.03.2018 10:54
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще