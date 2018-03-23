Як заробити, стоячи в черзі? «Особливості національної роботи»

Що тільки не здатні перетворити на гроші американці! Андрій Зрожевський і Олег Шевчук відправляються в Балтімор штат Меріленд, щоб дізнатися, як і на чому можна заробити в портовому місті.

Балтимор – велике місто в штаті Меріленд. Особливість міста полягає в тому, що його економіка багато в чому залежить від порту. Ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» Андрій Зрожевський і Олег Шевчук випробують свої сили в різних портових професіях і дізнаються на чому ж можна заробити найбільше.

Що вигідніше: ловити крабів або сміття? Чому деяким людям платять за те, щоб вони стояли в чергах? І скільки можуть коштувати пончики, доставлені для Кім Кардашьян?

Не пропустіть четвертий випуск третього сезону шоу «Особливості національної роботи»!