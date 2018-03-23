Как заработать, стоя в очереди? «Особенности национальной работы»

Что только не способны превратить в деньги американцы! Андрей Зрожевский и Олег Шевчук отправляются в Балтимор штат Мериленд, чтобы узнать, как и на чем можно заработать в портовом городе.

Балтимор – крупный город в штате Мериленд. Особенность города состоит в том, что его экономика во многом зависит от порта. Ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский и Олег Шевчук испробуют свои силы в разных портовых профессиях и узнают на чем же можно заработать больше всего.

Что выгоднее: ловить крабов или мусор? Почему некоторым людям платят за то, чтоб они стояли в очередях? И сколько могут стоить пончики, доставленные для Ким Кардашьян?

Не пропустите четвертый выпуск третьего сезона шоу «Особенности национальной работы»!